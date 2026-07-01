आमालाई चुम्बन गरेको दृश्यले विवादित हाउस अफ द ड्र्यागनकाे दोस्रो एपिसोडले पायाे तारिफ

लोकप्रिय फ्यान्टेसी श्रृंखला हाउस अफ द ड्र्यागन सिजन ३ को पहिलो एपिसोड एमन्ड टार्गेरियन र एलिसेन्ट हाइटावरबीचको विवादित दृश्यका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्र बनेको थियो।एमन्ड टार्गेरियनले आफ्नी आमा एलिसेन्ट हाइटावरलाई चुम्बन गरेको दृश्यले दर्शकहरूलाई स्तब्ध बनायो र श्रृंखलाको कथावस्तुभन्दा बढी त्यही दृश्य चर्चाको केन्द्रमा रह्यो।

दृश्यमा एमन्डले आफ्नी आमाप्रति निष्ठा, सुरक्षा र समर्पणका कुरा गर्छ। कुराकानीकै क्रममा उसले अचानक एलिसेन्टलाई आफूतिर तानेर उनको ओठमा चुम्बन गर्छ। यो घटना यति अप्रत्याशित हुन्छ कि एलिसेन्ट पूर्ण रूपमा स्तब्ध हुन्छिन्। दृश्यमा उनले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदिनन् र विरोधसमेत गर्न सक्दिनन्। उनको अनुहारमा डर, अविश्वास र मानसिक आघातका भाव स्पष्ट देखिन्छन्।

यो दृश्य प्रसारण भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरूले तीव्र प्रतिक्रिया दिन थाले। धेरैले यसलाई श्रृंखलाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा असहज र विवादास्पद क्षणको रूपमा वर्णन गरेका छन्। केही दर्शकहरूले आफूले देखेको दृश्यमाथि विश्वास गर्न नसकेर पुनः हेरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्कातर्फ केहीले यो दृश्य पारिवारिक विकृति र मानसिक अस्थिरता देखाउने प्रयास भएको बताए पनि यसको प्रस्तुतिले आफूहरूलाई झस्काएको बताएका छन्।

तर दोस्रो एपिसोडले भने श्रृंखलालाई पुनः आफ्नो मूल शक्ति—राजनीतिक षड्यन्त्र, सत्ता संघर्ष र गहिरो पात्र विकास—तर्फ फर्काएको छ। विवादित दृश्यको चर्चा सेलाउन नपाउँदै दोस्रो एपिसोडले कथा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै दर्शकलाई युद्धको वास्तविक प्रभाव महसुस गराएको छ।

यस एपिसोडको केन्द्रमा छिन् रेनीरा टार्गेरियन। छोराको मृत्युको पीडामा रहेकी रेनीराले भावनालाई कमजोरी बन्न नदिई शक्तिमा रूपान्तरण गर्छिन्। यही दृढताका साथ उनले किङ्स ल्याण्डिङमाथि कब्जा जमाउँदै आइरन थ्रोनमा आफ्नो दाबी स्थापित गर्छिन्। यो क्षण सिजनकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोडमध्ये एक बनेको छ ।

यता पहिलो एपिसोडमा विवादको केन्द्रमा रहेका एमन्ड दोस्रो एपिसोडमा निर्दयी योद्धाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। हारेनहलमा उनको आक्रमणले उनको कठोर स्वभाव देखाए पनि अन्त्यतिर उनी घाइते र कमजोर अवस्थामा देखिन्छन्। एलिस रिभर्ससँगको भेटले उनको कथालाई नयाँ रहस्यमय दिशातर्फ मोड्ने संकेत गरेको छ।

दोस्रो एपिसोडको विशेषता भनेको यसले अनावश्यक सनसनीभन्दा कथा र पात्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। ड्र्यागन युद्ध, राजनीतिक चालबाजी र भावनात्मक द्वन्द्वबीच सन्तुलन कायम राख्दै एपिसोडले दर्शकलाई आगामी घटनाक्रमप्रति थप उत्सुक बनाएको छ।

यदि पहिलो एपिसोड विवादका कारण चर्चामा रह्यो भने दोस्रो एपिसोडले आफ्नो बलियो कथावाचन र सत्ताको खेललाई केन्द्रमा राखेर दर्शकको विश्वास पुनः जित्न सफल भएको देखिन्छ।

दोस्रो एपिसोडमा एलिसेन्ट हाइटावरको संघर्षलाई पनि प्रमुख रूपमा देखाइएको छ। ग्रीन पक्षको कमजोर बन्दै गएको अवस्थाबीच उनले परिवार जोगाउने प्रयास गरिरहेकी छन् भने राजनीतिक प्रभाव भने क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पहिलो एपिसोड विवादित दृश्यका कारण चर्चामा रहे पनि दोस्रो एपिसोडले श्रृंखलाको मूल विशेषता मानिने राजनीतिक षड्यन्त्र, सत्ता संघर्ष र पात्रहरूको गहिरो मनोविज्ञानलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। यसले आगामी एपिसोडहरूमा युद्ध अझ जटिल र निर्णायक हुने संकेत दिएको छ।

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