चीनका पूर्व अर्बपति ग्वो वन्ग्वेलाई अमेरिकामा ३० वर्ष जेल सजाय, एक अर्ब डलर ठगीमा दोषी ठहर

काठमाडौं।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक संघीय अदालतले चीनका पूर्व अर्बपति तथा व्यवसायी ग्वो वन्ग्वे (Guo Wengui) लाई करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ठगी र आर्थिक अपराध सम्बन्धी मुद्दामा ३० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। न्यूयोर्कस्थित संघीय अदालतले ठगी, जबरजस्ती रकम असुली, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) लगायतका आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो।
न्यूयोर्ककी संघीय न्यायाधीश एनालिसा टोरेसले फैसला सुनाउँदै ग्वोले चीनमा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आफ्ना समर्थक र लगानीकर्ताहरूको विश्वासको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार ग्वोले “चीनमा लोकतन्त्र ल्याउने अभियान”को नाममा संकलन गरिएको रकम आफ्नै विलासी जीवनशैली, महँगा सम्पत्ति, निजी याट, लक्जरी सवारीसाधन र अन्य व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग गरेका थिए।
ग्वो चीनका एक समयका सबैभन्दा धनी घरजग्गा व्यवसायीमध्ये एक थिए। उनी सन् २०१७ मा चीन छाडेर अमेरिकामा पुगेका थिए र त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कट्टर आलोचकका रूपमा परिचित बने। उनले निर्वासनमा बसेर विभिन्न राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेका थिए र आफूलाई चिनियाँ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको दाबी गर्दै आएका थिए।
अमेरिकी अभियोजन पक्षका अनुसार ग्वोले आफ्ना समर्थक तथा लगानीकर्ताबाट विभिन्न परियोजना, लगानी योजना र राजनीतिक अभियानका नाममा करिब एक अर्ब डलर संकलन गरेका थिए। तर त्यसको ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत विलासिता र निजी प्रयोजनमा खर्च गरिएको प्रमाण अदालतमा प्रस्तुत भएपछि उनी दोषी ठहर भएका हुन्।
सजाय सुनाउने क्रममा अदालतमा ग्वोका समर्थकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसबीच बीबीसीले ग्वोका कानुनी प्रतिनिधिसँग प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गरे पनि समाचार तयार पार्दासम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
यो फैसला अमेरिकी इतिहासकै चर्चित वित्तीय ठगीसम्बन्धी मुद्दामध्ये एक मानिएको छ। यसले राजनीतिक अभियान, अनलाइन चन्दा संकलन तथा वैकल्पिक लगानी योजनाका नाममा हुने वित्तीय गतिविधिमाथि नियामक निकायले थप निगरानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
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