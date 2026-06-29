प्रतिबन्धित लागू औषध सहित २ पक्राउ

उदयपुुर।
उदयपुरकाे त्रियुगा नगरपालिका वडा न ६ लालपत्ताबाट आइतबार लाफपता प्रहरी चाैकीले प्रतिबन्धित लागू अैाषध सहित २ जनालाई पक्राउ गरेकाे छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यनलय उदयपुरले दिएकाे जानकारी अनुसार असार १४ गते प्रहरी चौकी लालपत्ताबाट खटिएको प्रहरी चेकिङ टोलीले त्रियुगा नगरपालिका ६ लालपत्ताबाट प्रतिबन्धित लागू औषध सहित २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
लहानबाट गाईघाटतर्फ आउँदै गरेको स २ प ७८७९ नम्बरको मोटरसाइकललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकल चालक त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने २१ वर्षीय दीपक राज पोखरेल र पछाडी सवार २५ वर्षीय पुरन मगरलाई प्रतिबन्धित लागू औषध ओपिडोल ४९० क्याप्सुल र स्पास्पेन ४९० क्याप्सुल गरी जम्मा ९८० क्याप्सुल र मोटरसाइकल सहित निजहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पक्राउ परेका दुबैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएकाे छ ।
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