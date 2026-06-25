रास्वपा महाधिवेशन लम्बिँदा खाना व्यवस्थापनमा समस्या, शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिले आफैं गर्नुपर्ने

चितवन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा लम्बिएपछि प्रतिनिधिहरूका लागि गरिएको खाना तथा खाजा व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको छ। महाधिवेशन व्यवस्थापन टोलीले बिहीबार साँझसम्म मात्र पार्टीका तर्फबाट भोजन व्यवस्था गरिने र त्यसपछि प्रतिनिधिहरूले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको थियो। सोहीअनुसार पार्टीले महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूका लागि असार ८ र ९ गतेको खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरेको थियो। तर नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचन प्रक्रिया, मतगणना र परिणाम घोषणा अपेक्षाभन्दा लामो समयसम्म चल्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो।
महाधिवेशन लम्बिने निश्चित भएपछि पार्टीले थप दुई दिनका लागि पनि भोजन व्यवस्था गरेको थियो। व्यवस्थापन टोलीका अनुसार असार १० र ११ गतेका लागि समेत प्रतिनिधिहरूको खाना तथा खाजाको प्रबन्ध मिलाइएको थियो। यद्यपि, कार्यक्रम अझै सम्पन्न हुन नसकेपछि थप दिनका लागि सोही स्तरको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको जनाइएको छ।
रास्वपाले केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी तथा विभिन्न संरचनाको निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका कारण महाधिवेशनको अवधि लगातार बढ्दै गएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न तथा बाँकी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न समय लागेकाले प्रतिनिधिहरू चितवनमै बसिरहेका छन्।
व्यवस्थापन टोलीले प्रतिनिधिहरूलाई शुक्रबार बिहानदेखि भोजन तथा अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताहरूको व्यवस्था आफैं गर्न अनुरोध गरेको छ। महाधिवेशनस्थलमा अझै पदाधिकारी निर्वाचन तथा अन्य केही औपचारिक कार्यक्रम बाँकी रहेकाले प्रतिनिधिहरूको बसाइँ केही समय थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्धारित समयभन्दा लामो समयसम्म महाधिवेशन सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन, आवास तथा भोजन व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको छ। यद्यपि पार्टी नेतृत्वले निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्न आवश्यक समय दिइएको बताउँदै महाधिवेशनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
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