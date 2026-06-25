कर्णालीबाट सीता वादी सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित, प्रादेशिक सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक

गीताञ्जली अधिकारी
११ असार २०८३, बिहीबार २२:१२
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चितवन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्य पदको निर्वाचनअन्तर्गत प्रादेशिक कोटातर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिएको छ।

सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार कर्णाली प्रदेशबाट सीता वादीले सर्वाधिक १ हजार ४५१ मत प्राप्त गरेकी छन्। उनी हाल महिला तथा बालबालिका मन्त्रीसमेत हुन्।

यस्तै, टासी ल्हाजोमले १ हजार १३५ मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेकी छन्। विनिता कठायतले १ हजार ५०० मत प्राप्त गरेकी छन्।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि विद्युतीय मतदानमार्फत निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। निर्वाचन आयोगले क्रमशः विभिन्न प्रदेशको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिरहेको छ।

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