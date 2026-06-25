रास्वपा महाधिवेशन: १,३५२ प्रतिनिधिले गरेनन् मतदान, २,९५९ मात्रै खस्यो मत

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये १ हजार ३५२ जनाले मतदान नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशनमा कुल ४ हजार ३११ प्रतिनिधि सहभागी हुने सूची रहेकामा २ हजार ९५९ मत मात्रै खसेको छ। यस आधारमा १ हजार ३५२ प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिएको हो।
मतदानमा अपेक्षाभन्दा कम सहभागिता देखिएपछि यसको कारणबारे पार्टीभित्र र बाहिर चासो बढेको छ। प्रतिनिधिहरूको अनुपस्थिति, मतदान प्रक्रियाप्रतिको असन्तुष्टि, व्यवस्थापन पक्ष वा अन्य आन्तरिक कारणले मतदान प्रतिशत प्रभावित भएको हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ।
कुल प्रतिनिधिको करिब ६८.६ प्रतिशतले मतदान गर्दा ३१.४ प्रतिशत प्रतिनिधि मतदानबाट बाहिर रहे। रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक सक्रियताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी नभएको तथ्यलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचन समितिले मतगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ भने निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि मतदानमा कम सहभागिताको विषय थप चर्चामा आउने अनुमान गरिएको छ।
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