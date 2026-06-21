‘पार्टी स्थापना गर्ने म निम्तो सूचीमै परिनँ’ : मुकुल ढकाल

काठमाडौँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संस्थापक तथा पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले भावुक सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्तिभन्दा विचार, गुटभन्दा संस्था र पदभन्दा उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन ।
पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ढकालले चार वर्षअघि पार्टी स्थापना गर्दाका संघर्षपूर्ण दिनहरू स्मरण गरे ।
उनले पार्टी दर्ताका लागि आवश्यक ५०० नागरिकता जुटाउनसमेत कठिन संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै छोटो समयमै रास्वपा दुई तिहाइ जनमतसहित सरकारमा पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए ।
यद्यपि, पार्टी स्थापना प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आफू महाधिवेशनको निम्तो सूचीमा समेत नपरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । ‘पार्टीलाई ‘Fuc*’ लेख्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिसक्दा, पार्टी स्थापना गर्ने म भने महाधिवेशनको निम्तो सूचीमा समेत परिनँ,’ उनले लेखेका छन् ।
ढकालले आफ्नो भौतिक उपस्थिति महाधिवेशनमा नभए पनि विचार, मूल्य र सिद्धान्त नै राजनीतिक व्यक्तिको वास्तविक उपस्थिति हुने उल्लेख गरेका छन् । महाधिवेशनमा आफू उपस्थित नभए पनि यदि त्यहाँबाट सही विचार, सही कार्यदिशा र सही निर्णय आउँछ भने त्यसमा आफ्नो समर्थन रहने उनको भनाइ छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले पद प्राप्ति वा व्यक्ति चयनभन्दा पार्टीको वैचारिक दिशा र राजनीतिक लक्ष्य महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पद वा व्यक्तिमा सीमित हुनु राजनीति होइन, ‘राजव्यक्ति’ गर्नु हो । राजनीति भनेको राज्य सञ्चालनका नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशामाथिको बहस हो,’ उनले उल्लेख गरे ।
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