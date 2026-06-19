बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द

काठमाडौँ ।
ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा रहेका केही जीवजन्तुमा बर्ड फ्लु संक्रमण पुष्टि भएपछि चिडियाखाना तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ।
चिडियाखाना व्यवस्थापनले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि चिडियाखाना बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
जारी सूचनामा चिडियाखाना परिसरभित्र रहेका जीवजन्तुमा बर्ड फ्लु देखिएकाले दर्शकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै असार ५ गतेदेखि सेवा स्थगित गरिएको उल्लेख छ।
व्यवस्थापनले संक्रमण नियन्त्रण तथा आवश्यक निगरानी कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै चिडियाखाना पुनः सञ्चालनबारे निर्णय गरिने जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई अर्को सूचना नआएसम्म चिडियाखाना भ्रमण नगर्न अनुरोध गरिएको छ।
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