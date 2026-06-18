याजको निर्णायक गोलसँगै कोलम्बियाको उज्बेकिस्तानमाथि ३–१ को जित

काठमाडौं ।
मेक्सिकोको ऐतिहासिक अज्टेका स्टेडियममा भएको फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘के’ को खेलमा कोलम्बिया राष्ट्रिय फुटबल टोली ले उज्बेकिस्तान राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई ३–१ ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ।
डानिएल मुनोजले पहिलो हाफमा अग्रता दिलाए भने अब्बोसबेक फेजुल्लाएभले उज्बेकिस्तानका लागि बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि लुइस डियाजले पाँच मिनेटमै निर्णायक गोल गर्दै कोलम्बियालाई पुनः अग्रता दिलाए।
इन्जुरी टाइममा जामिन्टन क्याम्पाजले थप गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे। कोलम्बिया समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
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