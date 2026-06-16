राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित दुई जनालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार बेलुका दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। मंगलबार थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न आवश्यक रहेको भन्दै अख्तियारले दुई जनालाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको हो ।
विशेष अदालतले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी चार दिनको अनुमति दिएको हो। राहदानी छपाइको ठेक्काको विषयमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यही क्रममा अर्याललाई पक्राउ गरिएको हो।
यसअघि नै अख्तियारले राहदानी विभागबाट यससम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। कागजात अध्ययन लगतै अर्यालसँग बयान लिन थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
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