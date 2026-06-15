पूर्वगृहमन्त्री धर्मबहादुर थापाको निधन, पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि

काठमाडौं ।
पूर्वगृहमन्त्री धर्मबहादुर थापाको निधन भएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको शुक्रबार ललितपुरमा निधन भएको हो।
दिवङ्गत थापाको अन्त्येष्टि आइतबार काठमाडौंस्थित पशुपति आर्यघाट मा गरिएको जनाइएको छ।
थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी लामो समय प्रशासनिक सेवामा सक्रिय रहँदै विभिन्न अञ्चलमा अञ्चलाधीशका रूपमा कार्यरत थिए।
प्रशासनिक क्षेत्रमा उनको योगदानलाई स्मरण गर्दै उनी पछि गृहसचिवको जिम्मेवारीमा समेत पुगेका थिए। सार्वजनिक प्रशासन र गृह व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उनको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ।
दिवङ्गत थापाका दुई छोरा रहेका छन्। उनको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
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