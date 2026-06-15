मधेशले ल्यायो ४१ अर्ब बढीको बजेट

वीरगन्ज।
मधेश प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।जुन कुल बजेटमा चालूतर्फ ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोत तथा राजश्व तर्फबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने भनिएको छ ।
यस्तै बजेटमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभएको छ ।यसपाली मधेशले मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश,उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश,मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार,एक रुख विनाश, १० रुख विकास,हेल्लो सीएम एप,एक जिल्ला एक प्रविधि शिक्षालय,प्लास्टिक मुक्त मधेश,गर्भवती आमा, पोषण प्याक,डिजिटल र नतिजामुखी सुशासन,उत्पादन र रोजगारी वृद्धि लगायतका नारा तय गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याएको हो ।
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