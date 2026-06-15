युवकले राइस कुकरसँग गरे विवाह,भात मात्र पकाउने भएपछि चार दिनमै टुट्यो सम्बन्ध

इन्डोनेसियाका एक व्यक्ति खोइरुल अनामले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो ‘चामल पकाउने कुकर’सँग विवाह गरेको भन्दै ठूलो चर्चा बटुलेका छन्।
खोइरुल अनामले पछिल्लो साता फेसबुकमा केही तस्बिरहरू साझा गरेका थिए, जसमा उनी विवाहको परम्परागत पोशाकमा सजिएर ‘विवाह समारोह’ गर्दै देखिन्छन्। उनको साथमा रहेको सेतो रङको राइस कुकरलाई पनि दुलहीझैं सेतो घुम्टोले सजाइएको थियो।
फेसबुकमा पोस्ट गरिएका तस्बिरहरूमा उनीहरू दुवै सँगै बसेर विवाह सम्पन्न भएको दृश्य देखिन्छ। एउटा तस्बिरमा उनी कुकरलाई चुम्बन गर्दै देखिन्छन् भने अर्कोमा कागजातमा हस्ताक्षर गर्दै विवाह सम्पन्न भएको झल्किन्छ।
पोस्टसँगै राखिएको छोटो क्याप्सनमा अनामले लेखेका थिए कि उनले आफ्नो राइस कुकरसँग विवाह गर्नुको कारण यो “निष्पक्ष, आज्ञाकारी, मायालु र खाना पकाउन राम्रो” भएको हो।
यो पोस्टले फेसबुकमा ठूलो चर्चा पायो—झण्डै १० हजार लाइक र १,२०० भन्दा बढी टिप्पणीहरू प्राप्त गर्यो।
तर कथा त्यतिमै रोकिएन। चार दिनपछि उनले फेरि फेसबुकमै ‘सम्बन्ध विच्छेद’को घोषणा गरे। उनले कारणमा कुकरले केवल चामल मात्र पकाउन सक्ने भएकाले सम्बन्ध टुटेको बताएका थिए।
पछि स्थानीय मिडियाहरूले यो सबै केवल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन गरिएको मनोरञ्जनात्मक स्टन्ट मात्र भएको बताएका छन्। खोइरुल अनाम इन्डोनेसियामा यस्ता अनौठा स्टन्टहरू गरेर चर्चामा आउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।
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