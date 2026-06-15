गर्मीमा ताजगी र स्वास्थ्य कायम राख्ने सजिला उपायहरू

गर्मी मौसमलाई धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्ने, जीवनशैली व्यवस्थित गर्ने र नयाँ बानीहरू सुरु गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन्। लामो दिन, उज्यालो मौसम र बाहिर घुम्न मिल्ने वातावरणले शरीर र मन दुवैलाई सक्रिय राख्न सहयोग गर्छ। यही कारणले यो समयलाई “स्वस्थ जीवनशैली सुरु गर्ने उत्तम मौसम” पनि भनिन्छ। तल गर्मीमा स्वस्थ र सन्तुलित जीवन बिताउन सकिने केही महत्वपूर्ण अभ्यासहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

१. शरीरलाई पर्याप्त पानी दिनुहोस्

गर्मीमा शरीरले पसिना बढी निकाल्छ, जसले गर्दा पानी र खनिज पदार्थ छिटो कम हुन्छ। यदि पर्याप्त पानी नपिउने हो भने थकान, टाउको दुखाइ, चक्कर लाग्ने र डिहाइड्रेसन जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।

दिनभरि नियमित रूपमा पानी पिउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, एकैचोटि धेरै होइन तर पटक–पटक सानो मात्रामा पिउनु राम्रो हुन्छ।
सोडा, अत्यधिक चिनी भएको पेय वा कृत्रिम ड्रिंकको सट्टा नरिवल पानी, ताजा फलफूलको जुस वा कागती पानी उपयुक्त विकल्प हुन्। यिनले शरीरलाई चिसो राख्नुका साथै ऊर्जा पनि दिन्छन्।

२. सन्तुलित र ताजा खाना खानुहोस्

गर्मीमा शरीरलाई हल्का र पोषणयुक्त खाना चाहिन्छ। यो मौसममा तरकारी र फलफूल प्रशस्त पाइने भएकाले सही खानपान गर्न सजिलो हुन्छ।

भारी, तेलयुक्त खाना भन्दा सलाद, ताजा फल, सागसब्जी र नट्स जस्ता खानेकुराले शरीरलाई हल्का र सक्रिय राख्छ। यस्ता खानेकुराले पाचन प्रणाली पनि राम्रो बनाउँछ र गर्मीका कारण हुने आलस्य कम गर्छ।

३. नियमित हिँडाइ वा हल्का व्यायाम

शारीरिक गतिविधि जुनसुकै मौसममा आवश्यक हुन्छ, तर गर्मीमा बिहान वा बेलुका हल्का हिँडाइ विशेष उपयोगी हुन्छ।

छोटो दूरीको पैदल यात्रा, पार्कमा घुमफिर वा हल्का स्ट्रेचिङले शरीरलाई सक्रिय राख्छ। यसले रक्तसञ्चार सुधार गर्छ, तनाव घटाउँछ र शरीरलाई फिट राख्छ। व्यायाम गर्दा पर्याप्त पानी साथमा लिनु राम्रो हुन्छ।

४. सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोस्

गर्मीको मौसम सामाजिक गतिविधिका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। साथीभाइ र परिवारसँग समय बिताउँदा मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

पिकनिक, यात्रा, पौडी खेल्ने कार्यक्रम वा सानो भेटघाटले सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। यसले तनाव कम गर्छ र खुसी बढाउँछ। सामाजिक जीवन सक्रिय हुँदा मानसिक थकान पनि घट्छ।

५. बिहानको समयको सदुपयोग गर्नुहोस्

गर्मीमा बिहानको समय तुलनात्मक रूपमा चिसो र शान्त हुन्छ। त्यसैले बिहान उठेर सूर्योदय हेर्ने, ध्यान गर्ने वा हल्का व्यायाम गर्ने बानी निकै उपयोगी हुन्छ।

बिहानको ताजा हावाले दिमागलाई शान्त बनाउँछ र दिनभरि ऊर्जा दिन्छ। यो समय अध्ययन, काम वा व्यक्तिगत विकासका लागि पनि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ।

६. शारीरिक व्यायामलाई नियमित बनाउनुहोस्

व्यायामले शरीरलाई मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि मजबुत बनाउँछ। नियमित व्यायामले तौल नियन्त्रण, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि र तनाव कम गर्न सहयोग गर्छ।

गर्मीमा धेरै भारी व्यायामको सट्टा योग, स्ट्रेचिङ, हल्का दौड वा साइकल चलाउने जस्ता गतिविधि उपयुक्त हुन्छन्।

७. छालाको विशेष हेरचाह गर्नुहोस्

गर्मीमा सूर्यको किरण तीव्र हुने भएकाले छालामा असर पर्न सक्छ। लामो समय घाममा बस्दा सनबर्न, कालोपन वा छाला सुकेको समस्या देखिन सक्छ।

बाहिर निस्कँदा सनस्क्रिन प्रयोग गर्नु, टोपी वा छाता प्रयोग गर्नु र छाला ढाकिने कपडा लगाउनु राम्रो हुन्छ। घर फर्किएपछि अनुहार राम्रोसँग सफा गर्नु र मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ।

८. पर्याप्त र नियमित निद्रा लिनुहोस्

स्वस्थ जीवनको आधार नै राम्रो निद्रा हो। गर्मीमा कहिलेकाहीँ निद्रा बिग्रिन सक्छ, तर नियमित समयमै सुत्ने बानीले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्छ।

कम्तीमा ७–८ घण्टा निद्रा लिनु शरीरको पुनः ऊर्जा निर्माणका लागि आवश्यक हुन्छ। सुत्ने समय निश्चित राख्दा शरीरको आन्तरिक घडी (biological clock) सन्तुलित हुन्छ र निद्रा अझ गहिरो हुन्

९. मौसमको पूरा आनन्द लिनुहोस्

गर्मी केवल काम र व्यस्तताका लागि होइन, रमाइलो गर्ने समय पनि हो। प्रकृतिमा समय बिताउने, यात्रा गर्ने वा नयाँ ठाउँ घुम्ने अवसरलाई उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।

छोटो यात्रा, क्याम्पिङ वा प्राकृतिक ठाउँमा समय बिताउँदा मानसिक थकान घट्छ र जीवनमा नयाँ ऊर्जा आउँछ। आफ्नो लागि समय निकाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

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