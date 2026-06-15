बैंकक दूतावासको खुलासा: २०० भन्दा बढी मानव तस्करको सूची नेपाल पठाइयो, ‘स्क्यामिङ सेन्टर’ नेटवर्कमाथि कारबाहीको तयारी

काठमाडौं ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा फैलिएको अनलाइन ठगी (स्क्यामिङ) नेटवर्कसँग जोडिएको मानव तस्करी प्रकरणमा नयाँ र गम्भीर खुलासा भएको छ। थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले अवैध ‘स्क्यामिङ सेन्टर’हरूमा नेपाली नागरिकलाई पुर्‍याउने संलग्न भएको आशंकामा दुई सयभन्दा बढी मानव तस्करहरूको नामावली नेपाल सरकारलाई कारबाहीका लागि पठाएको छ।

दूतावास स्रोतका अनुसार ती व्यक्तिहरूले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवालाई थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस र कम्बोडियाजस्ता देशमा पुर्‍याई अनलाइन ठगी सञ्चालन हुने गिरोहमा फसाउने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

सूची प्राप्त भएपछि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहिचान, गतिविधि र अन्तरदेशीय सम्पर्कबारे विस्तृत छानबिन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार यो नेटवर्क केवल मानव तस्करी मात्र नभई संगठित साइबर अपराधसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने आशंका छ, जसले नेपाली युवालाई “डिजिटल गुलामी” जस्तो अवस्थासम्म पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ।

यसअघि पनि दक्षिणपूर्वी एसियामा सयौँ नेपालीलाई जबरजस्ती स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा काम गराइएको र पासपोर्ट जफत गरी नियन्त्रणमा राखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका थिए।

सरकारी निकायले सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिका, उनीहरूको अन्तरदेशीय सञ्जाल र वित्तीय कारोबारबारे पनि अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।

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