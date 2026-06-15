जापान र नेदरल्यान्ड्सबीच रोमाञ्चक बराबरी, विश्वकप समूह ‘एफ’ खुला

काठमाडौं ।
फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘एफ’ को बहुप्रतीक्षित खेलमा जापान र नेदरल्यान्ड्सले २–२ गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेका छन्। दुवै टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अंक बाँडेपछि समूहको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ।
आइतबार बिहान सम्पन्न खेलमा नेदरल्यान्ड्सले सुरुआती अग्रता लिए पनि जापानले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेलमा बराबरी कायम गरेको थियो। दुवै टोलीले आक्रमणात्मक खेल प्रदर्शन गरेकाले दर्शकले उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा हेर्न पाए।
पहिलो हाफमा नेदरल्यान्ड्सले गोल गर्दै दबाब बनाएको थियो। तर दोस्रो हाफमा जापानले तीव्र गतिमा खेल्दै बराबरी गोल फर्कायो। त्यसपछि दुवै टोलीले थप एक–एक गोल गरेपछि खेल २–२ को बराबरीमा टुंगियो।
यस नतिजासँगै दुवै टोलीले एक–एक अंक जोडेका छन्। समूह ‘एफ’ मा स्विडेन र ट्युनिसियाबीचको खेलको नतिजाले अब शीर्ष स्थानको समीकरण तय गर्नेछ।
जापानका प्रशिक्षकले टोलीको पुनरागमन क्षमताको प्रशंसा गर्दै आगामी खेलमा जित निकाल्ने लक्ष्य रहेको बताए। उता नेदरल्यान्ड्सले अग्रता जोगाउन नसकेकोमा निराशा व्यक्त गरे पनि एक अंक महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
अब जापानले आफ्नो दोस्रो खेलमा ट्युनिसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने नेदरल्यान्ड्सले स्विडेनको सामना गर्ने तालिका छ। समूह चरणबाट नकआउटमा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न दुवै टोलीका लागि आगामी खेल निर्णायक हुने देखिएको छ।
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