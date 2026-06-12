आयोजनाकाे निर्माण कार्यमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरूप्रति कठोर बन्ने उर्जामन्त्री श्रेष्ठकाे चेतावनी

काठमाडौँ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाकाे निर्माण कार्यमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरूप्रति सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिनुभएकाे छ।
काठमाडाैंमा शुक्रबार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे चेतावनी दिनुभएकाे हाे । सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताउनुभयो ।
उर्जामन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानूनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट पार्नुभएकाे छ। विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिने बताउनुभयाे । जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेकाे बताउनुभएकाे छ । यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
उर्जामन्त्री श्रेष्ठले अब टेक अर पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने समेत बताउनुभएकाे छ। १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको बताउनुभयाे । सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ सय ५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिएको उर्जामन्त्री श्रेष्ठकाे दावी थियाे ।
प्रतिक्रिया