एमाले अध्यक्ष ओली अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि उनलाई काठमाडौँस्थित एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको चिकित्सक स्रोतले जनाएको छ । हाल उनी चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका छन् ।
चिकित्सकका अनुसार ओलीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ र आवश्यक परीक्षण तथा उपचार नियमित रूपमा भइरहेको छ । प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार अवस्था गम्भीर नभएको र उपचार सामान्य प्रक्रियामै अघि बढिरहेको बताइएको छ ।
पार्टी स्रोतले समेत उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक नभएको र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार केही दिन अस्पतालमै निगरानीमा राखिने जानकारी दिएको छ ।
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