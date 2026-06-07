सिनियरमा मनकामना र मार्भलेस तथा जुनियरमा अन्नपूर्ण र रातो बङ्गलाको प्रभाव

काठमाडौं ।
मनकामना बोर्डिङ स्कुलले २१ औ अन्नपूर्ण चेस प्रतियोगिताको छात्रा तर्फका छनोट चरणमा प्रभाव छाडेको छ । छात्रा १३ वर्ष मुनिको उमेर समूहका छनोट भएका २० मध्य मनकामना ४ जना छन् । १३ वर्ष मुनिको उमेर समूहमा पनि मनकामनाका ३ जना छनोट भए ।
सो स्पर्धामा मार्भलेस स्कुलका ४ जना छनोट भए । छात्राको यु–९ समूहमा भने आयोजक अन्नपूर्ण स्कुलको प्रभाव रहेको छ । अन्नपूर्णका ७ खेलाडी छनोट भएका छन् । सो स्पर्धामा त्रियोग हाइ स्कुलका ४ खेलाडी छनोट भए ।
छात्रा उमेर समूह अन्तरगत नै यु–११ स्पर्धामा भने कुनै पनि दबदबा राख्न सकेनन् । सबै स्पर्धामा आफ्नो उपस्थिति देखाएको अन्नपूर्णका १ तथा त्रियोगका दुई खेलाडी छनोट भए ।
छात्रा तर्फ पनि १३ वर्ष माथिको उमेर समूहमा मनकामनाको प्रभाव रहेको छ । सो स्पर्धामा पनि ४ जना सोही विद्यालयका खेलाडी छनोट भए ।
सो स्पर्धामा २ जना डिएभीका खेलाडी छनोट भए । १३ वर्ष मुनिको समूहमा मार्भलियसका ३ तथा मनकामनाका २ खेलाडी छनोट भए । पुष्प सदनका २ खेलाडी छनोट भए । माछापुच्छ्रे स्कुलले पनि धेरै समूहमा आफ्नो प्रभाव राखेको छ । ९ वर्ष मुनिको छात्रमा रातो aunfsf] प्रभाव रहेको छ । सो समूहमा रातो बङ्गलाको ४ खेलाडी छनोट भए ।
अन्तिम चरणको खेल आइतबार बिहान १० बजे सुरु हुने छ ।
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