लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको विजयी यात्रा कायम, भुटान ५१ रनले पराजित

काठमाडौँ ।
एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दै उत्कृष्ट लय कायम राखेको छ। बिहीबार भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई ५१ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा आफ्नो अपराजित यात्रा जारी राखेको हो। नेपालले दिएको ११४ रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटानले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ६२ रन मात्र बनाउन सक्यो। भुटानका लागि डेचेन वाङ्मोले सर्वाधिक ३९ रन बनाए पनि टोलीलाई हारबाट जोगाउन सकिनन्।
उनले ६९ बलको सामना गर्दै संघर्षपूर्ण इनिङ खेलेकी थिइन्। अन्य ब्याटरले भने उल्लेख्य योगदान दिन सकेनन्। नेपालका बलरहरूले अनुशासित प्रदर्शन गर्दै भुटानी ब्याटिङ लाइनअपलाई दबाबमा राखेका थिए। कप्तान रुबिना क्षेत्रीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै १५ रन खर्चेर ३ विकेट हात पारिन् भने रिया शर्माले २ विकेट लिइन्। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल सुरुआतमै दबाबमा परेको थियो। शीर्षक्रमका ब्याटरहरू सस्तोमै आउट हुँदा नेपाल ६७ रनमा ७ विकेट गुमाएर संकटमा पुगेको थियो।
त्यसपछि अनुभवी खेलाडी सीता रानामगर र कप्तान रुबिना क्षेत्रीले आठौं विकेटका लागि महत्वपूर्ण ४० रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई सम्मानजनक स्कोरतर्फ डोर्याए। सीताले २८ बलमा ३७ रनको आक्रामक इनिङ खेल्दै नेपालको इनिङ सम्हालिन्। उनले महत्वपूर्ण चौका प्रहार गर्दै दबाब कम गरेकी थिइन्। रुबिनाले २१ बलमा २४ रन जोड्दै सीतालाई राम्रो साथ दिइन्।
नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ११३ रन बनाएको थियो। जवाफमा भुटान नेपालका बलरहरूसामु निरीह देखियो र लगातार विकेट गुमाउँदै लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रह्यो। यो जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो सफलता हासिल गरेको छ। सुरुआती खेलहरूमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरिरहेको नेपाली टोली उपाधि दाबेदारीलाई थप बलियो बनाउँदै अंक तालिकामा पनि मजबुत अवस्थामा पुगेको छ। नेपालले अब आफ्नो आगामी खेलमा पनि यही लय कायम राख्दै सेमिफाइनल यात्रालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
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