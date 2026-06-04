भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तले भवनमा ठूलो क्षति

भक्तपुर |
भक्तपुर नगरपालिका–२ लिवालीस्थित ख्वप्रिङ इंग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा बिहीबार बिहान भीषण आगलागी हुँदा विद्यालयको दुई तले भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विद्यालय भवनको माथिल्लो तलाबाट सुरु भएको आगो केही समयमै फैलिँदा कक्षाकोठा, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री तथा विद्युतीय उपकरणहरू जलेर नष्ट भएका छन्। प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा तथा भक्तपुर र काठमाडौंका दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ। घटनामा मानवीय क्षति भने नभएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। आगलागीका कारण विद्यालयको दुई तले संरचनामा उल्लेख्य क्षति पुगेको जनाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार आगलागीको कारण खुल्न बाँकी रहेको छ। विद्युत् सर्ट, विद्युतीय उपकरण वा अन्य प्राविधिक कारणमध्ये कुनै एक कारण हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि अनुसन्धानपछि मात्रै यकिन हुने बताइएको छ। आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएपछि क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।
विद्यालय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। लिवाली क्षेत्र भक्तपुरको प्रमुख शैक्षिक केन्द्रका रूपमा परिचित छ र ख्वप्रिङ इंग्लिस सेकेन्डरी स्कुल त्यहाँका पुराना निजी विद्यालयमध्ये एक मानिन्छ। अपडेट: आगलागीबाट भएको आर्थिक क्षति तथा आगलागीको वास्तविक कारणबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
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