मदिरा सेवनपछि विवाद उग्र बन्दा बाजुरामा एक जनाको हत्या, आरोपित फरार

बाजुरा |
बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकामा मदिरा सेवनपछि सुरु भएको सामान्य विवादले उग्र रूप लिँदा एक जनाको ज्यान गएको छ। बूढीनन्दा नगरपालिका–६ कोटिलाका स्थानीय नीर रावतको ढुङ्गा प्रहारबाट मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार आज बिहान स्थानीय एक होटलमा सँगै मदिरा सेवन गरिरहेका नीर रावत र टेकेन्द्र रावतबीच सामान्य भनाभन भएको थियो। मदिराको नशामा सुरु भएको विवाद केही समयपछि झडपमा परिणत भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार रिसको झोकमा टेकेन्द्र रावतले नीर रावतमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए।
ढुङ्गा टाउको तथा शरीरको संवेदनशील भागमा लागेपछि नीरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोली घटनास्थल पुगेको छ। मृतकको शव परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनापछि आरोपित टेकेन्द्र रावत फरार रहेको र उनको खोजीका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्नुका साथै घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार दुवै जना एकअर्काका चिनजानका व्यक्ति रहेका थिए। प्रहरीले घटनाका सबै पक्षबारे अनुसन्धान जारी रहेको र पक्राउ परेपछि आरोपितविरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कानुनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।
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