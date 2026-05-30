प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी सैन्य आक्रमण : तीन लागुऔषध तस्कर मारिए

वासिङ्टन ।
अमेरिकी सेनाले पूर्वी प्रशान्त महासागरमा लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएको एक डुङ्गामाथि आक्रमण गर्दा तीन जना तस्करको मृत्यु भएको जनाएको छ। अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार शुक्रबार गरिएको उक्त आक्रमणमा तस्करीमा प्रयोग भइरहेको डुङ्गा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। अमेरिकी सेनाको दक्षिणी कमान्ड (यूएस साउदर्न कमान्ड) ले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त जहाज पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको नार्को–तस्करी गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको भिडियो फुटेजमा खुला समुद्रमा रहेको डुङ्गालाई ठूलो विस्फोटमार्फत डुबाइएको देखिन्छ। यो पछिल्लो एक साताभित्र अमेरिकी सेनाले गरेको तेस्रो घातक कारबाही हो। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले गत सेप्टेम्बरदेखि सुरु गरेको अभियानयता यस्ता आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा १९८ पुगेको छ। अमेरिकी सेनाले सेप्टेम्बरको सुरुआतमा ‘अपरेसन साउदर्न स्पियर’ नामक अभियान सुरु गरेको थियो।
राष्ट्रपति Donald Trump ले ल्याटिन अमेरिकी आपराधिक सञ्जालद्वारा सञ्चालित लागुऔषध तस्करीविरुद्ध अमेरिका कडा संघर्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, मानवअधिकारवादी संस्था र कानुनी विज्ञहरूले यस्ता सैन्य कारबाहीको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा अमेरिकालाई प्रत्यक्ष तथा तत्काल सुरक्षा खतरा नपुर्याएका नागरिकमाथि गरिने यस्ता आक्रमणहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत ‘गैरन्यायिक हत्या’ को श्रेणीमा पर्न सक्छन्। अमेरिकी प्रशासनले भने लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल कमजोर पार्न यस्ता कारबाही आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
