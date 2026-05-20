सन नेपाल लाइफद्वारा एएमएल सीएफटी सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

काठमाडौँ
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ले एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडिएम) हरूलाई लक्षित गर्दै एएमएल÷सीएफटी सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ‘एडिएम ३६० डिग्री ग्रोथ समिट १.०’ अन्तर्गत आयोजित उक्त तालिम कम्पनीका कानुन विभाग प्रमुख सुभाष भण्डारीले सञ्चालन गरेका थिए ।
तालिममा मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियामकीय प्रावधान, शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार तथा नियामक निकायको मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न एजेन्सी तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो ।
साथै, ग्राहक पहिचान प्रक्रिया (केवाइसी), जोखिम मूल्याङ्कन तथा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङका विषयमा व्यवहारिक जानकारी प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । तालिमका क्रममा सुभाष भण्डारीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न एएमएल÷सीएफटी सम्बन्धी सचेतना र अनुपालन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उनले बीमा व्यवसायमा विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम राख्न सम्पूर्ण अभिकर्ता तथा व्यवस्थापकीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो तालिमले नियामकीय विषयप्रति आफ्नो बुझाइ थप स्पष्ट हुनुका साथै व्यवसाय सञ्चालनमा जिम्मेवारीबोध बढाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आगामी दिनमा पनि कर्मचारी तथा एजेन्सी संरचनालाई नियामकीय व्यवस्था, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी ज्ञान र सचेतनामा थप सशक्त बनाउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । हाल कम्पनीका देशभर १४८ शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
