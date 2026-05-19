पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ।

पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि उनलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका गुप्तालाई न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार मंगलबार धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश नआएका कारण धरौटी कति माग गरिएको भन्नेबारे बुधबार थाहा हुनेछ।

