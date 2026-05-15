एक महिने पुरुषोत्तम महामहोत्सव सुरु, मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा उद्घाटन

धादिङ।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१ सल्यानटारस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको नृसिंहधाममा एक महिने पुरुषोत्तम महामहोत्सव सुरु भएको छ ।
हरेक तीन वर्षपछि आउने पुरुषोत्तम (अधिक) महिनाको अवसर पारेर आयोजना गरिएको महोत्सवको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले गर्नुभएको हो ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले धार्मिक महोत्सवले धादिङको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले धर्मलाई मानव सभ्यता, संस्कृति र सत्यताको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सत्य र मर्यादाको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नृसिंहधाममा जल अर्पण गर्दै उहाँले नेत्रावती र बुढीगण्डकीको संगमस्थलमा अवस्थित यो धाम ऊर्जा र सभ्यतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थल भएको उल्लेख गर्नुभयो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय निर्माणका क्रममा धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने विषयलाई डीपीआरमै समावेश गर्न पहल गरिने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारकाे आगामी नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक पर्यटन र जलाशय क्षेत्रसँग जोडिएका योजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नृसिंहधामका पीठाधीश डा. श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा मूल आयोजक समिति संयोजक फणिकान्त छत्कुलीले पुरुषोत्तम महिनाभर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । पिठाधिस व्रम्हाचार्यका अनुसार महोत्सव अवधिभर श्रीमद्भागवत कथा, रामकथा, शिवमहापुराण, हनुमत कथा तथा श्रीमद् देवीभागवत कथालगायत दिव्य प्रवचन सञ्चालन गरिनेछ ।
मूल वाचक इश्वर कृष्ण महाराजले एक महिनासम्म पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन गर्नुहुनेछ । महोत्सवमा ११ हजार शालिग्राम स्थापना गरिने, करिब एक लाख सिद्ध श्री लक्ष्मी–नृसिंह यन्त्र पूजा गरी भक्तजनलाई वितरण गरिने तथा १०८ तीर्थस्थलको पूर्णाहुति गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
यसैगरी, २८ गोत्रका लागि छुट्टाछुट्टै हवन कुण्ड निर्माण गरिएको छ । श्रद्धालुले आफ्ना पितृका नाममा दीपदान तथा हवन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । पुरुषोत्तम महिनामा स्नान, जप, तप, दान र दीपदान गरे अक्षय पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ ।
स्कन्दपुराणमा उल्लेख भएको नृसिंहधाम उत्खननका क्रममा लिच्छविकालीन पुरातात्त्विक अवशेष फेला परेकाले यो क्षेत्र धार्मिकसँगै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । धार्मिक मान्यताअनुसार भक्त प्रह्लादद्वारा स्थापित १२ नृसिंह पीठमध्ये नेपालमा रहेको एकमात्र पवित्र पीठ यही नृसिंहधाम रहेको विश्वास गरिन्छ ।
महोत्सव प्रारम्भअघि सल्यानटारमा बाजागाजासहित कलश यात्रा निकालिएको थियो । महोत्सवको पहिलो दिनको अवसरमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको थियो । आयोजकका अनुसार महोत्सवमा देशका विभिन्न भागबाट १५ लाख श्रद्धालु सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
