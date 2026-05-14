मेघाको मेगा प्रोजेक्टः साढे ३ अर्ब लगानीमा ‘नर्भिक एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थान’ 

नर्भिकमा एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थान स्थापना गर्ने घोषणा
काठमाडौं।
नेपालकै अग्रणी निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित पहिलो अस्पताल नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले काठमाडौंमा ‘नर्भिक एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थान’ (Norvic Integrated Cancer Institute ( NICI) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालमा क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको “एकै छानामुनि समग्र उपचार सेवा” को अभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नर्भिकले उक्त संस्थानको स्थापना गर्न लागेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा अस्पतालमा आयोजित नर्सिङ अवार्ड कार्यक्रम समापनमा नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले नर्भिक एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थान स्थापनाको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने यो परियोजना करिब ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको अस्पतालका निर्देशक मेघा चौधरीले बताउनुभयो ।
क्यान्सर रोगको समग्र निदान, उपचार तथा अनुसन्धान एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित संस्थान स्थापना गर्न लागिएको निर्देशक चौधरीको भनाइ छ । ‘विश्वस्तरका दिशानिर्देशअनुसार उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्दै यस संस्थानमा विश्वसनीय निदान सेवा, शल्यक्रिया, किमोथेरापी, रेडियसन थेरापी तथा उपशामक सेवा (प्यालियटिभ केयर) उपलब्ध गराइनेछ,’ निर्देशक चौधरीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार संस्थानबाट बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबै उमेर समूहका क्यान्सर बिरामीहरूका लागि मेडिकल, सर्जिकल, रेडियसन, हेमाटोलोजी तथा जेरियाट्रिक सेवाहरू, दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निगरानीमा प्रदान गरिने छ ।
संस्थानमा अनुसन्धानात्मक र शैक्षिक गतिविधि समेत सञ्चालन गरिने निर्देशक चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
जस अन्तर्गत क्यान्सर मनोविज्ञान, जेनोमिक्स लगायत अन्य विशिष्टीकृत अनुसन्धान कार्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ ।
नर्भिकले आगामी दिनमा क्यान्सर उपचारमा विश्वव्यापी रूपमै भैरहेको नवीनतम प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई नेपालमा समेत परिचित गराउन अमेरिका, सिंगापुर र भारतका अग्रणी क्यान्सर उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग परस्पर सहकार्य गर्ने जनाइएको छ । संस्थान मार्फत चिकित्सक तथा वैज्ञानिकबीच प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान आदानप्रदान गरिने निर्देशक चौधरीले बताउनुभएको छ ।
‘नेपालमा एकीकृत र विस्तारित क्यान्सर उपचारको विश्वसनीय थलोको अभावका कारण उल्लेखनीय संख्यामा बिरामीहरू विदेश जान बाध्य छन् । यसबाट वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।’ निर्देशक चौधरीले भन्नुभयो, ‘नर्भिक एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थानको स्थापना पश्चात् यो निर्भरता घट्ने र स्वदेशमै विश्वस्तरीय क्यान्सर उपचार सेवा सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
संस्थान स्थापनाबारे नर्भिक अस्पतालका निर्देशक मेघा चौधरीसँग प्रश्न उत्तर
एकै स्थानमा एकीकृत र विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध हुन्छ
मेघा चौधरी
निर्देशक, नर्भिक अस्पताल
नर्भिकले किन छुट्टै क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो ?
नेपालमा क्यान्सर उपचार लामो समयदेखि खण्डित रूपमा उपलब्ध छ । बिरामी र परिवारहरूले अत्यन्तै संवेदनशील समयमा एकीकृत उपचारको अभावमा देश–विदेशका विभिन्न अस्पतालमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । नर्भिक एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थानको उद्देश्य यही अभावलाई सम्बोधन गर्दै एकै स्थानमा एकीकृत र विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु हो ।
यस संस्थानले कस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नेछ ?
नर्भिक एकीकृत क्यान्सर उपचार संस्थानले मेडिकल, सर्जिकल, रेडियसन तथा हेमाटोलोजीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्यान्सर सेवाहरू बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबै उमेर समूहका लागि प्रदान गर्नेछ ।
नेपाली बिरामीहरू विदेश जानु बाध्यता हो कि रोजाइ ?
धेरैजसो अवस्थामा यो रोजाइभन्दा पनि बाध्यता हो । नेपालमा एकीकृत र विशिष्टीकृत क्यान्सर उपचार सेवा एउटै स्थानमा उपलब्ध नभएकाले बिरामीहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भूमिका के हुनेछ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यस्ता सहकार्यले चिकित्सकहरूबीच सहकार्य र नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्छ ।
परियोजनाका लगानी र समयावधि कति छ ?
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिनेछ र सबै कुरा योजनाअनुसार अगाडि बढेमा ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
के यो केवल व्यावसायिक परियोजना हो ?
यो केवल व्यावसायिक परियोजना होइन । यो हाम्रो दीर्घकालीन संस्थागत प्रतिबद्धता हो । देशप्रतिको जिम्मेवारी हो । हाम्रो लक्ष्य बिरामीको उपचारको गुणस्तर र निरन्तरता, सर्वसाधारणको सहज पहुँच र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनु हो ।
