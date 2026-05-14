विक्रम पाण्डेलाई चार लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौँ।
सरकारी खरिद प्रतिस्पर्धामा अनधिकृत पहुँच स्थापना गरी ठेक्का प्रक्रिया हेरफेर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका विक्रम पाण्डेलाई चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएकाे छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका मुख्य न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीसहित २२ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा १२ जनालाई धरौटीमा रिहा तथा १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो (सिआइबी)ले सरकारी खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरिएको आरोपमा अनुसन्धान गरेको थियो।
