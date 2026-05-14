नुवाकोटमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : ६ पक्राउ

काठमाडौं ।

नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङमा दुई दाजुभाइको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ४३ वर्षीय सोमनाथ तामाङ र ३६ वर्षीय सूर्यमान तामाङको शव खोलामा ढुंगाले थिचेर लुकाइएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार घटनास्थलबाट खुकुरी बरामद भएको छ भने हत्या धारिलो हतियार प्रयोग गरेर गरिएको आशंका गरिएको छ। आर्थिक लेनदेनका कारण घटना भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि मात्रै घटनाको वास्तविक कारण खुल्ने जनाएको छ।

