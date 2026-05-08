होर्मुजमा फेरि तनाव : अमेरिकी–इरानी सेनाबीच गोली हानाहान, ट्रम्पले भने– ‘युद्धविराम अझै कायम छ’

काठमाडाैं ।

मध्यपूर्वको संवेदनशील होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा फेरि तनाव चुलिएको छ। अमेरिकी र इरानी सेनाबीच बिहीवार अबेर राति गोली हानाहान भएको पुष्टि भएपछि क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाप्रति विश्वभर चासो बढेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले घटनापछि प्रतिक्रिया दिँदै दुवै पक्षबीच झडप भए पनि “युद्धविराम अझै कायम रहेको” बताएका छन्। उनले कुन पक्षले पहिलो गोली चलायो भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन्। इरानका एक उच्च सैनिक कमान्डरले अमेरिकाले एउटा इरानी तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार अर्को इरानी जहाज होर्मुज जलमार्गतर्फ अघि बढिरहेका बेला अमेरिकी पक्षबाट तटीय क्षेत्रमा “हवाई हमला” समेत गरिएको थियो। यता अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले भने इरानले होर्मुज क्षेत्रमा गस्तीमा रहेको अमेरिकी नौसेनाको निर्देशित क्षेप्यास्त्र विध्वंसक जहाजमाथि आक्रमण गरेपछि “आत्मरक्षा” स्वरूप प्रत्याक्रमण गरिएको दाबी गरेका छन्।

विश्वको प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग मानिने Strait of Hormuz क्षेत्रमा पुनः सैन्य तनाव बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो लाग्ने संकेत देखिएको छ। विश्लेषकहरूले स्थिति थप बिग्रिए विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति र समुद्री व्यापारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यद्यपि हालसम्म दुवै पक्षले पूर्ण युद्ध घोषणा गरेका छैनन्। कूटनीतिक माध्यमबाट तनाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com