काठमाडौं ।
एथलेटिक्स परिवार, नेपालको आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको सहयोगमा पहिलो चरणको नेपाल ५ के रन च्यालेन्ज शनिबार हुने भएको छ । दौडमा विभिन्न ६ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने एथलेटिक्स परिवार, नेपालका अध्यक्ष राजन खत्रीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
खुला महिला÷पुरुष र ४५ वर्षमाथि पुरुष भेट्रानतर्पm ५ किलोमिटर दूरीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १८ वर्षमुनि महिला÷पुरुष र ३५ वर्ष माथि भेट्रान महिलातर्पm ३ किलोमिटर दूरीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । करिब २ सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकको अपेक्षा छ ।
महिला÷पुरुष खुल्ला ५ किलोमिटरमा पहिलोलाई हुनेले १२ हजार, दोश्रोलाई ८ हजार, तेश्रोलाई ४ हजार, चौथोलाई २ हजार, पाँचौंलाई १ हजार ५ सय र छैटौंदेखि दशौंलाई जनही १ हजारका दरले नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
४५ वर्षमाथि भेट्रान पुरुषमा प्रथम हुनेलाई १० हजार, द्वितीयलाई ५ हजार, तृतीयलाई ३ हजार, चौथोलाई २ हजार, पाँचौलाई १ हजार ५ सय र छैटौंदेखि दशौंलाई जनही १ हजारका दरले नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
१८ वर्षमुनि ३ किलोमिटरमा महिला÷पुरुषतर्पm प्रथम हुने खेलाडीलाई ९ हजार, द्वितीयलाई ६ हजार, तृतीयलाई ३ हजार, चौथोलाई २ हजार, पाँचौलाई १ हजार ५ सय र छैटौंदेखि दशौलाई जनही १ हजारका दरले नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
३५ वर्षमाथि महिला भेट्रानमा प्रथम हुनेलाई खेलाडीलाई ७ हजार, द्वितीयलाई ४ हजार, तृतीयलाई २ हजार, चौथोलाई १ हजार ५ सय, पाँचौंलाई १ हजार २ सय र छैटौंदेखि दशांैलाई जनही १ हजारका दरले नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । अनुमानित बजेट ७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
५ किलोमिटर खुलातर्पm महिला तथा पुरुष दौडमा शीर्ष १५ स्थानमा रहने खेलाडीलाई क्रमशः १५ देखि १ अंक प्रदान गरिने छ । यो दौड २ महिनाको अन्तरालमा ३ चरणमा हुनेछ । बाँकी २ चरणको दौडमा पनि पहिलो चरण सरहनै अंक प्रदान गरिने ।
तेश्रो चरणको समाप्तिपछि ग्रान्ड प्रतियोगिता हुनेछ । ग्रान्ड प्रतियोगितामा आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
दौड चाँगुनारायण नगरपालिका भवन परिसरबाट सुरु भई भद्रकाली मोड, घट्टाडिल चोक, घट्टे खोला, पगरी टोल, कुशलटार चोक, सुविधानगर सडक हँुंदै पुनः नगरपालिका भवनमा सम्पन्न हुनेछ । चाँगुनारायण नगरपालिका नगर खेलकुद संयोजक रघु केसीले नगरमा खेलकुद गतिविधिमा उत्साह जगाउन प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बताए ।
प्रतिक्रिया