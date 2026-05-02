स्वास्थ्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा १,५९४ राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने

काठमाडौँ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्। स्वास्थ्यतर्फ पनि ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त हुने छन् ।

स्वास्थ्यतर्फ

–चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,

–स्वास्थ्य बीमा बोर्ड,

–राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग,

–पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,

–कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,

–पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,

–नेपाल मेडिकल काउन्सिल

–नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्

–आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्

–नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,

–बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,

–विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय

–नेपाल नर्सिङ परिषद्,

–नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्,

–बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल,

–शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र,

–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,

–शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

–नेपाल फार्मेसी परिषद्‌,

–राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति

