इतिहास बनाउँदै: डार्मस्टाडमा जर्मनीको पहिलो NRNA क्रिकेट टुर्नामेन्ट आयोजना हुँदै!!

डार्मस्टाड, जर्मनी ।
जर्मनीमा नेपाली क्रिकेटले यस मे महिनामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न लागेको छ। नेपाली क्रिकेट क्लब डार्मस्टाड (NDCC) ले देशमै पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको NRNA क्रिकेट टुर्नामेन्ट को नेतृत्व गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ।
यो ऐतिहासिक कार्यक्रम NDCC, नेपाल डार्मस्टाड क्रिकेट क्लब, र नेपाल डार्मस्टाड फुटबल क्लब (NDFC) को संयुक्त सहकार्यमा LCC Hessen e.V. को आधिकारिक समर्थनमा आयोजना हुँदैछ।
देशभरिका टिमहरूको प्रतिस्पर्धा
मे 30 र 31 (शनिबार र आइतबार) का दिन आयोजना हुने यस प्रतियोगिताले डार्मस्टाडलाई नेपाली क्रिकेटको मुख्य केन्द्र बनाउनेछ। जर्मनीका विभिन्न शहरहरूबाट १० टिमहरू सहभागी हुनेछन्, जसमा:
- उत्तर र पूर्व: ह्याम्बर्ग, बर्लिन, गेटिंगन
- पश्चिम: NRW
- दक्षिण: म्युनिख, नूर्नबर्ग, वाइनगार्डन
- केन्द्रीय: डार्मस्टाड, म्यानहाइम, गिसेन
प्रतिस्पर्धाको रोमाञ्च
प्रतियोगितामा दुई समूह (प्रत्येकमा ५ टिम) रहनेछन्, जसबाट उत्कृष्ट टिमहरू नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन्।
विजेताहरूका लागि आकर्षक पुरस्कार पनि राखिएको छ:
- विजेता: €2,002
- उपविजेता: €1,001
व्यक्तिगत पुरस्कारहरू
उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई निम्न पुरस्कारहरू प्रदान गरिनेछन्:
- टुर्नामेन्ट उत्कृष्ट खेलाडी (Player of the Tournament)
- उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान (Best Batsman)
- उत्कृष्ट बलर (Best Bowler)
- प्रत्येक खेलको उत्कृष्ट खेलाडी (Player of the Match)
खेलभन्दा धेरै केही:
आयोजकका अनुसार, “यो कार्यक्रम जर्मनीमा नेपाली समुदायको बढ्दो शक्ति, एकता र क्रिकेटप्रतिको लगावको प्रतीक हो।”
१० वटा शहरका टिमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यो प्रतियोगिताले समुदायबीचको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने र नेपाली क्रिकेटलाई ठूलो स्तरमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
अन्तिम तयारीहरू तीव्र भइरहेका बेला सबैको नजर डार्मस्टाडतर्फ छ। नेपाली डायस्पोराका लागि यो केवल क्रिकेट टुर्नामेन्ट मात्र होइन—यो पहिचान, एकता र खेलकुदको ऐतिहासिक उत्सव हो।
