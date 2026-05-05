खुम्बु आइसफलमा हिउँको ढिस्को खस्यो : एक शेर्पा र भारतीय आरोही घाइते

बाटो पुनः सुचारु

लीला सुनुवार 
२२ बैशाख २०८३, मंगलवार २१:५१
1.6k
Shares

ओखलढुङ्गा। 

  विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरबाट क्याम्प २ तर्फ जाने क्रममा खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा ‘आइस सेराक’ (हिउँको ठूलो ढिस्को) खस्दा दुई जना आरोही घाइते भएका छन्। मंगलबार बिहान भएको उक्त दुर्घटनामा परी एक नेपाली गाइड र एक भारतीय आरोही घाइते भएका हुन्।

पर्यटन विभागको अस्थायी फिल्ड कार्यालयका अनुसार, २०८३ वैशाख २२ गते बिहान ५:४५ बजेको समयमा ठूलो सेराकभन्दा करिब २० मिटर तल हिउँको ढिस्को खसेर बाटो अवरुद्ध भएको थियो। सोही क्रममा बाटोमा रहेका संखुवासभा मकालुका ४४ वर्षीय माउन्टेन गाइड पेम्बा तेन्डुक शेर्पा र भारत पुनेका ४० वर्षीय आरोही निमिष कुमार सिंह घाइते भएका छन्।

घटनास्थलमा रहेका पायोनियर एड्भेन्चर र समिट फोर्स एक्सपिडिसनका शेर्पा टोलीले तत्काल उद्धार कार्य सुरु गरेका थिए। घाइतेहरूलाई आधार शिविर ल्याइएलगत्तै सेभेन समिट ट्रेक्सको समन्वयमा बिहान ६:३० बजे लुक्लाबाट आएको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो।

घाइते दुवै जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँस्थित हाम्स (HAMS) अस्पताल ल्याइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार उनीहरूको अवस्था अहिले खतरामुक्त रहेको  पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ।

हिउँको ढिस्को खसेपछि केही समय अवरुद्ध भएको खुम्बु आइसफलको बाटो अहिले पूर्ण रूपमा सुचारु भइसकेको छ। बाटो मर्मत र सुरक्षा जाँचपछि विभिन्न एजेन्सीका आरोही तथा शेर्पा गाइडहरू आ-आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढिसकेको विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले बताए । 

अहिले सगरमाथा आधार शिविरमा आरोहणको मुख्य सिजन भएकाले सयौँको संख्यामा आरोहीहरू क्याम्प १ र २ तर्फ जाने क्रम जारी छ। विभागले मौसम र हिउँको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउन सबै आरोही दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com