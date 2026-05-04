फिलिपिन्समा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प: समर टापुमा त्रास, क्षतिको विवरण आउन बाँकी

मनिला ।

फिलिपिन्सको मध्य क्षेत्रमा पर्ने समर टापुमा सोमबार शक्तिशाली भूकम्प जाँदा स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलिएको छ। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजीएस) का अनुसार दिउँसो २:०९ बजे (०६०९ जिएमटी) गएको भूकम्पको तीव्रता ६.० म्याग्निच्युड मापन गरिएको हो।

भूकम्प सान जुलियनबाट करिब नौ किलोमिटर दूरीमा ७३.३ किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। गहिराइ बढी भएकाले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

स्थानीय प्रहरीका अनुसार भूकम्प “अचानक र निकै शक्तिशाली” महसुस गरिएको थियो। प्रहरी कार्यालयमै छतसँग जोडिएको बीम भाँचिएको र फर्निचरहरू हल्लिएको देखिएको छ। सम्भावित परकम्प (आफ्टरसक) को जोखिमका कारण प्रहरीसहित अन्य कर्मचारीहरू सुरक्षित स्थानमा बसेर सतर्कता अपनाइरहेका छन्।

हालसम्म कुनै मानवीय क्षति वा गम्भीर घाइतेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। तर भूकम्पको झट्काले स्थानीय स्तरमा डर र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको छ।

भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील मानिने प्रशान्त महासागरको रिङ अफ फायर भित्र पर्ने फिलिपिन्समा यस्ता घटनाहरू सामान्य भए पनि जोखिम उच्च रहन्छ। यस क्षेत्रमा पृथ्वीका टेक्टोनिक प्लेटहरू सक्रिय रूपमा सर्ने भएकाले बारम्बार भूकम्प आउने गर्छ।

यसअघि मिन्दानाओ क्षेत्रमा गएको ७.४ र ६.७ म्याग्निच्युडका भूकम्पले कम्तीमा आठ जनाको ज्यान लिएको थियो। त्यस्तै ६.९ म्याग्निच्युडको अर्को भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै ७६ जनाको मृत्यु गराएको थियो भने सेबु प्रान्तमा करिब ७२ हजार घरहरू ध्वस्त वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

लगातार दोहोरिने यस्ता घटनाले फिलिपिन्समा भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ। यसकारण त्यहाँका नागरिक र सरकारी निकायहरू उच्च सतर्कतामा रहनुपर्ने अवस्था कायम छ।

प्रतिक्रिया

