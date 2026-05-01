म्यानमानरकी नेतृ आङसान सुकीलाई जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारियो

एजेन्सी।
म्यानमारको सैनिक सरकारले थुनामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिएको जनाएको छ ।
थुनामा रहेकी ८० वर्षीय नेतृ सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिनुका साथै उनको सजायलाई घटाएर १८ वर्ष बनाएको सैन्य सरकारले जनाएकाे हाे । सैन्य प्रमुख मिन आङ लाइङले आङसाङको बाँकी सजाय घरमै पूरा गर्ने आदेश दिएको बताएका छन् ।
नेतृ सुकीलाई सुनाइएको ३३ वर्षको सजायलाई पटक(पटक कटौती गरिएको हाे । त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सूकीलाई दुई जना सैनिक पोसाक लगाएका व्यक्तिका सामुन्ने बसिरहेको एउटा तस्बिर पनि प्रसारण गरेका छन् । सन् २०२१ मा सूकीको सरकारलाई सैन्य कूबाट अपदस्थ गरिएको थियो । त्यसयता सूकीलाई थुनामा राखिएको थियो ।
तर छोरा किम एरिसले शंका व्यक्त गर्दै आफ्नी आमा जीवित रहे या नरहेको प्रमाण आफूले नपाएको बताएकाे बीबीसीले जनाएको छ । सन् १९९१ मा नेतृ सुकीले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् ।
