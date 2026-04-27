मालीमा विद्रोहीको भीषण हमला: आत्मघाती ट्रक बम विस्फोटमा रक्षामन्त्रीको मृत्यु

काठमाडौं ।
पश्चिम अफ्रिकी देश मालीमा विद्रोही समूहले गरेको भीषण आत्मघाती हमलापछि देशको सुरक्षा अवस्था झनै तनावपूर्ण बनेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार राजधानी नजिकै सैन्य मुख्यालय लक्षित गरी ट्रक बम विस्फोट गराइएको थियो, जसमा मालीका रक्षामन्त्रीको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ।
स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार विस्फोट अत्यन्त शक्तिशाली थियो, जसले भवनका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै दर्जनौं सैनिक घाइते भएका छन्। केही घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतक संख्या अझ बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले घटनामा इस्लामिक उग्रवादी समूहहरूको संलग्नता हुन सक्ने संकेत गरेको छ। मालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता समूहहरूको गतिविधि बढ्दै गएको छ, विशेष गरी उत्तरी र मध्य क्षेत्रहरूमा विद्रोही हिंसा तीव्र बन्दै गएको छ।
सरकारले घटनापछि देशभर उच्च सतर्कता अपनाएको छ भने सुरक्षा निकायलाई ‘रेड अलर्ट’ मा राखिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य बढाउँदै आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप कदम चालिने जनाएको छ।
यस घटनाले मालीको राजनीतिक तथा सुरक्षा संकटलाई थप जटिल बनाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय सैनिक शासन, विद्रोही आक्रमण र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण माली लगातार संकटमा रहँदै आएको छ।
घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ भने सरकारले आधिकारिक रूपमा शोक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
