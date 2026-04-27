आजबाट कक्षा १२ को परीक्षा : ४५ दिनभित्र परीक्षाफल

काठमाडौं।
यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा आज सोमवारबाट सुरु हुँदै छ । परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ जना विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ९० हजार विद्यार्थी घटेका छन् । गत वर्षसम्म पुरानो कोर्सका विद्यार्थी सहभागी थिए । त्यसले गर्दा विद्यार्थी संख्या घटेको पनिकाको भनाइ छ ।
परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले पुरानो कोर्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ३ वर्षसम्म परीक्षा दिने अवसर पाएका कारण गतवर्षसम्म विद्यार्थी संख्या बढेको जानकारी दिनुभयो । तीन वर्षसम्मको अवसर सकिएकाले यो वर्ष विद्यार्थी संख्या घटेको हो ।
यो वर्षको परीक्षामा ५ हजार ३ सय ३९ विद्यालयका नियमिततर्फ ३ लाख ३२ हजार १ सय ७८ विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै छन् । जसमध्ये १ लाख ७२ हजार १२ छात्र र १ लाख ६० हजार १ सय ३७ छात्रा र अन्य २ सय ९० परीक्षार्थीले सहभागी हुँदै छन् । आंशिकतर्फ ८५ हजार ८ सय ३० परीक्षार्थीहरू सहभागी हुनेछन् । यो वर्ष सबैभन्दा कम मनाङमा ३१ र सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाबाट ६४ हजार ३ सय ३८ परीक्षार्थी सहभागी हँुदै छन् ।
यो वर्ष देशभर १ हजार ४ सय २० र जापानमा १ समेत गरी कुल १ हजार ४ सय २१ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ६१ र सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा १–१ केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
बोर्डले परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी ६७ हजार ४ सय ९७, मधेस ६२ हजार १ सय १४, वागमती १ लाख २० हजार ४ सय ७७, गण्डकीमा ३० हजार ५ सय ४६, लुम्बिनी ६९ हजार ४ सय ११, कर्णाली ३० हजार ४ सय ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ हजार ४ सय ४५ र जापानमा ३९ जनाले परीक्षा दिँदै छन् ।
परीक्षा नियन्त्रक शर्माका अनुुसार परीक्षामा १ हजार ४ सय २१ केन्द्राध्यक्ष, १ हजार ७ सय ५ सहायक केन्द्राध्यक्ष, २० हजार ९ सय निरीक्षक, १ हजार ७ सय ५ कर्मचारी, १ हजार ४ सय २१ कार्यालय सहयोगी, १७ हजार ५२ जना सुरक्षाकर्मीसहित ४४ हजार २ सय ४ जनशक्ति परिचालित हुनेछन् ।
यो वर्षको परीक्षा वैशाख २७ मा सकिँदै छ । परीक्षा सकेको ४५ दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित हुनेछ । गएको वर्ष ७८ दिनमा परीक्षाफल प्रकाशित भएको थियो, यो वर्ष ४५ दिन अर्थात् असार १५ भित्र परीक्षाफल प्रकाशित भइसक्नेछ ।
बोर्डले ४५ दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न कार्ययोजना तयार गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक शर्माले सरकारको निर्देशनअनुसार ४५ दिनभित्रै परीक्षाफल प्रकाशित गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक छ । थप बजेट व्यवस्थापन गरेरै भए पनि तोकिएकै समयमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेछौं ।’
बोर्डले परीक्षालाई स्वच्छ, मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित र विद्यार्थीमैत्री बनाई सहज र प्रभावकारी वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ । परीक्षा अनुगमन र निरीक्षण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति गठन भएको र सो समितिमार्फत अनुगमन र पर्यवेक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कहाँ कति परीक्षार्थी
