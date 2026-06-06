अमेरिकामा अब मात्र १० मिनेटमै अनलाइनबाट पासपोर्ट नवीकरण गर्न सकिने

काठमाडौं ।
अमेरिकामा अनलाइनबाटै अमेरिकी पासपोर्ट नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अब झन् सजिलो र छिटो भएको छ। पहिले जस्तो झन्झटिलो खाता खोलिरहनु पर्ने सास्तीलाई हटाउँदै सरकारले नयाँ नियम ल्याएको हो।
अब अमेरिकी नागरिकहरूले मात्र १० मिनेट जति समय खर्च गरेर अनलाइनमार्फत आफ्नो पासपोर्ट नवीकरणको फारम भर्न सक्छन्। यसले गर्दा कागजपत्र बोकेर हुलाक धाइरहनु पर्ने वा लामो फारम हातले भरेर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ, जसले गर्दा मानिसहरूले आफ्नो आगामी बिदाको योजना ढुक्कसँग बनाउन पाउनेछन्।
तर, यो अनलाइन सुविधा सबैका लागि भने उपलब्ध छैन। यसका लागि केही निश्चित योग्यताहरू तोकिएका छन्। आवेदन दिने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र ऊ हाल अमेरिकाकै कुनै राज्य वा क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको हुनुपर्छ।
Bottom of Form
साथै, नवीकरण गर्न लागिएको पासपोर्ट १० वर्षे अवधिको हुनुपर्ने र त्यो कम्तीमा ९ वर्ष पुरानो तर १५ वर्षभन्दा बढी समय ननाघेको हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पुरानो पासपोर्ट तपाईंसँगै सुरक्षित हुनुपर्छ; त्यो हराएको, चोरी भएको वा च्यातिएको हुनु हुँदैन।
अनलाइनबाट आवेदन दिनासाथ तपाईंको हालको पासपोर्ट तुरुन्तै रद्द हुने भएकाले, आवेदन दिएको अर्को ८ हप्ताभित्र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने योजना छ भने यो माध्यम प्रयोग नगर्न विदेश मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। यदि नाम, लिङ्ग वा जन्ममिति परिवर्तन गर्नुछ भने पनि अनलाइनबाट मिल्दैन।
शुल्क र लाग्ने समयको कुरा गर्दा अनलाइन आवेदन दिँदैमा पासपोर्ट तुरुन्तै आइपुग्ने भने होइन। यसले हुलाकबाट फारम पठाउँदा लाग्ने समय मात्र बचाउने हो। साधारण प्रक्रियाबाट पासपोर्ट बुक नवीकरण गर्दा १३० डलर शुल्क लाग्छ भने पासपोर्ट कार्डका लागि ३० डलर र दुवै सँगै गर्दा १६० डलर लाग्छ।
आवेदन दिएपछि नयाँ पासपोर्ट हातमा पर्न ८ देखि १० हप्तासम्मको समय लाग्न सक्छ। यदि तपाईंलाई ६ हप्ताभन्दा अगाडि नै पासपोर्ट जरुरी छ भने अनलाइन प्रणालीले काम गर्दैन; त्यसका लागि थप ६० डलर तिरेर हुलाकमार्फत नै ‘एक्सपिडाइटेड’ सेवा लिनुपर्ने हुन्छ।
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