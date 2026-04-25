नेटोमा निलम्बन प्रावधान छैन, स्पेनमाथि अमेरिकी दबाबको चर्चा खारेज

काठमाडौं ।

नेटोले सदस्य राष्ट्रलाई निलम्बन वा निष्कासन गर्ने कुनै प्रावधान नभएको स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकाले इरान युद्ध अडानका कारण स्पेनलाई निलम्बन गर्न सक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भए पनि स्पेनले त्यसलाई खारेज गरेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प ले इरान–इजरायल तनावपछि सहयोगी राष्ट्रहरूको भूमिकामाथि आलोचना गर्दै आएका छन्। स्पेनले इरानमाथि आक्रमणका लागि आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न नदिएको जनाएको छ।

यसैबीच केयर स्टारमर ले युद्धमा ठूलो संलग्नता बेलायतको हितमा नरहेको बताएका छन्, तर बेलायतले अमेरिकी कारबाहीका लागि केही बेस प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com