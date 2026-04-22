अमेरिकाद्वारा इरानसम्बद्ध १४ व्यक्ति र कम्पनीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध

काठमाडौं ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरान सरकारका लागि हतियार तथा त्यसका पुर्जाहरू खरिद र आपूर्ति गर्ने आरोपमा इरान, टर्की र यूएईमा रहेका १४ व्यक्ति, कम्पनी र एक विमानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धविराम बढाउने घोषणा गर्नुअघि नै यो कदम चालिएको हो।
नयाँ प्रतिबन्धमार्फत अमेरिकाले इरानी शासनमाथि आर्थिक दबाब कायम राख्ने प्रयास गरेको जनाएको छ। प्रतिबन्ध सूचीमा परेकाहरूको अमेरिका भित्र वा अमेरिकी नागरिकसँग सम्बन्धित सम्पत्ति फेला परेमा तत्काल रोक्का गरिने अमेरिकी पक्षले स्पष्ट पारेको छ।
