इस्लामावादमा इरान–अमेरिका वार्ता: तनाव घटाउने प्रयास, नतिजा अझै अनिश्चित

इस्लामावाद ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र आणविक कार्यक्रमको विवादका बीच इरान र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय वार्ता पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा सुरु भएको छ। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार, दुवै देशका प्रतिनिधिहरूबीच पछिल्ला केही महिनायता बढेको द्वन्द्व कम गर्ने, प्रतिबन्ध (sanctions) र आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी मुद्दामा सहमति खोज्ने उद्देश्यले वार्ता अघि बढाइएको हो। यो वार्ता गोप्य रूपमा आयोजना गरिएको बताइए पनि पाकिस्तानले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको संकेत दिएको छ।

विशेषगरी इरानको आणविक कार्यक्रम, अमेरिकाले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्ध, र मध्यपूर्वमा भइरहेका सैन्य गतिविधि वार्ताका मुख्य एजेन्डा रहेका छन्। कूटनीतिक वृत्तका अनुसार, वार्तामा इरानले प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न माग गरेको छ भने अमेरिकाले इरानको आणविक गतिविधिमा पारदर्शिता र सीमितता आवश्यक रहेको अडान राखेको छ।

दुवै पक्षबीच विश्वासको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसअघि पनि ओमान, कतार जस्ता देशहरूले यस्ता वार्तामा सहजीकरण गर्दै आएका थिए। तर यसपटक इस्लामावादमा वार्ता हुनु दक्षिण एशियामा कूटनीतिक सक्रियता बढेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि यो वार्ता सफल भयो भने मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव घट्ने, तेल बजार स्थिर हुने र विश्व राजनीति केही हदसम्म सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर वार्ताबाट ठोस सहमति निस्कने वा निस्कने समयबारे भने अझै स्पष्टता छैन।

