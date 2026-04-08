इरान–अमेरिका बीच दुई हप्ते युद्धविराम सहमति

काठमाडौँ।

अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तिम समयसीमा सकिनु अघि उक्त घोषणा गरेका हुन्। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा भएको सहमतिअनुसार आगामी शुक्रबारदेखि इस्लामाबाद मा वार्ता सुरु हुनेछ।

यो सम्झौता इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा तेल तथा ग्यास आपूर्ति खुला गर्ने सर्तमा आधारित छ। इरानले पनि जवाफी आक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने इजरायलले बमबारी स्थगित गर्ने जनाएको छ।

६ हप्तादेखि जारी युद्धमा ५ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। तेलको मूल्य घटेको छ भने स्टक बजारमा वृद्धि भएको छ।

प्रतिक्रिया

