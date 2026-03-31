इनिशा विक मृत्यु प्रकरण: आरोपी चारै जना बालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश 

सुर्खेत ।
सुर्खेत जिल्ला अदालतले इनिशा विक मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका चार बालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दिपक ढकालको एकल इजलाशले उनीहरुलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । चारै जनाविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले घटनाको गम्भीरता र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश भएको जानकारी दिए । यद्यपी, कानुनी विवादमा परेका ती बालकलाई कारागार नभई बालसुधार गृहमा पठाइने छ । गत २३ फागुनमा विद्यालय जान्छु भन्दै घरबाट निस्किएकी वीरेन्द्रनगर–१ कि १६ वर्षीय इनिशा घर नजिकैको जंगलमा अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन ।
प्रहरीले उनलाई कर्णाली प्रदेश अस्पताल पु¥याएको थियो । अस्पतालले लगत्तै उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो । सोही दिन घटनास्थलबाट उनका प्रेमी भनिएका १६ वर्षीय अनमोल गौलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।
गौलीको बयानपछि थप तीन जना किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अनुसन्धान थालेको थियो । पक्राउ परेका ती किशोरले इनिशासँग शारीरिक सम्पर्कपछि भएको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण बेहोस भएको बयान दिएका छन् । उक्त घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै आइतबार चारै जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता गराएको थियो । इनिशा मृत्यु प्रकरणमा न्यायिक निरुपण सुरु भइसकेको भएपनि पीडित परिवारले भने न्यायका लागि आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरुले घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही नभएसम्म शव नउठाउने अडान लिएका छन् । जसका कारण इनिशाको शव २४ दिनयता कर्णाली प्रदेश अस्पतालको शव गृहमा छ ।
प्रतिक्रिया