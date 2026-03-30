नेकपा एमालेकी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई पक्राउ परेकी छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले शर्मालाई आइतबार राति धुम्बाराहीको घरबाट पक्राउ गरेको हो । २०८१ जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाले शर्माको घरबाट एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो । दाङकी ती नाबालिकालाई शर्माले घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप थियो । त्यतिबेला मेयर रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
शर्मामाथि नाबालिकामाथि कुटपिट गरेको, बाहिर निस्किन नदिएको र बसोबासको राम्रो व्यवस्था नगरेको लगायतका आरोप लागेको थियो । त्यसपछि महानगरले जिल्ला प्रहरी परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो । जाहेरी दिएको दुई महिना बित्दा पनि सांसद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले त्यतिबेला फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभएको थियो ।
शर्माविरूद्ध २०८१ साल माघमा मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर एवं हालका प्रधानमन्त्री शाहले कुनै दिन समय आउने बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया