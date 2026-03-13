अमेरिकी सैन्य विमान इराकमा दुर्घटना, कम्तीमा छ जनाको मृत्यु

एजेन्सी।
अमेरिकी ‘सेन्ट्रल कमान्ड’ले अमेरिकी सेनाको एउटा इन्धन भर्ने जहाज पश्चिमी इराकमा दुर्घटनामा पर्दा चालकदलका सबै छ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
उक्त घटनामा शत्रुपक्ष वा आफ्नै सेनातर्फबाट कुनै पनि गोलाबारीको संलग्नता भएको नदेखिएको बताइएको छ ।
यो विमान इरानविरुद्ध अमेरिकाले जारी राखेको आक्रमणमा प्रयोग गरिएको थियो । यस घटनामा दुईवटा विमान संलग्न रहेको र दोस्रो विमान भने सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको बताइएको छ।
युद्धका बेला आकाशमै अन्य विमानमा तेल भर्न प्रयोग गरिने ‘युएस केसी १३५’ विमानका चालक दलका छ सदस्यको मृत्यु भएसँगै अहिलेसम्म इरानी आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउने अमेरिकी अधिकारीको सङ्ख्या १३ पुगेको पेन्टागनले पुष्टि गरेको छ।
मध्यपूर्वमा अमेरिकी सेनाको जिम्मेवारी सम्हालेको अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले एक पोस्टमा भनेको छ, “पश्चिमी इराकमा खसेको युएस केसी–१३५ विमानमा सवार चालक दलका सबै छ सदस्यको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।”
सेन्टकमले पोस्ट गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विमान शत्रुको निशाना वा आफ्नै समूहको गलत निशानाका कारण दुर्घटना भएको कुनै सङ्केत भेटिएको छैन । दुर्घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ।”
यसअघि, इरानी सेनाले दुर्घटनामा आफ्नो संलग्नता पुस्टी गर्दै इराकस्थित सहयोगी समूहले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी विमान खसालेको र त्यसका चालक दलका सबै सदस्यको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको थियो ।
इरान समर्थित इराकी समूहहरूको एक खुला गठबन्धन ‘इस्लामिक रेजिस्टेन्स इन इराक’ ले केसी–१३५ लाई खसालेको दाबी गरेको छ । उनीहरूले भागेको अर्को विमानलाई पनि निशाना बनाएको बताएका छन्।
मध्यपूर्व युद्धको सुरुवातदेखि नै गठबन्धनले इराक र यस क्षेत्रमा अमेरिकी चासोमाथि दैनिक आक्रमण भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर यसले विरलै आफ्नो लक्ष्यको नाम दिन्छ।
कुवेतमा मैत्रीपूर्ण आक्रमणबाट तीन एफ–१५ विमान खसालेपछि युद्धका क्रममा गुमेकोे केसी–१३५ कम्तीमा चौथो अमेरिकी सैन्य विमान हो ।
प्रतिक्रिया