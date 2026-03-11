मध्यपूर्व युद्धको असर—अमेरिकाले दक्षिण कोरियाबाट ‘थाड’ प्रणाली सार्न सक्ने चर्चा

काठमाडौँ ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध र तनावकाबीच अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथ आफ्ना केही सैन्य उपकरण त्यहाँबाट सार्न सक्ने खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला सियोलले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कमजोरी नआउने दाबी गरेको छ।
दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले बुधबार यस्तो सम्भावित कदम भए पनि उत्तर कोरियाबाट आउने खतरा रोक्ने क्षमतामा कुनै समस्या नपर्ने स्पष्ट पारेको हो।
दक्षिण कोरियाको प्रमुख सुरक्षा साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाका करिब २८ हजार ५०० सैनिक त्यहाँ स्थायी रूपमा तैनाथ छन्। यी सैनिकसँगै विभिन्न हवाई तथा मिसाइल रक्षा प्रणालीहरू पनि दक्षिण कोरियामा राखिएका छन्, जसले उत्तर कोरियाको सम्भावित आणविक तथा ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणलाई रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्छ।
अमेरिकी पत्रिका द वाशिङ्टन पोस्टले यसै साता अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाले आफ्नो टर्मिनल हाई अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स(थाड) प्रणालीका केही अंश दक्षिण कोरियाबाट मध्यपूर्वतर्फ सार्ने तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक गरेको थियो। इरानसँग सम्बन्धित बढ्दो तनाव र युद्धको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उक्त सैन्य सम्पत्ति सार्न लागिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले यस्तो रिपोर्टको प्रत्यक्ष पुष्टि भने गर्न अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयले दिएको विज्ञप्तिमा केही अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति विदेशमा पुनःतैनाथ भए पनि समग्र सैन्य क्षमताको हिसाबले उत्तर कोरियाको सम्भावित आक्रमणलाई रोक्ने प्रतिरोधी अवस्थामा कुनै कमजोरी नआउने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा युनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरियासँग अझै पनि पर्याप्त सैन्य क्षमता रहेको र त्यसकै आधारमा उत्तर कोरियाबाट आउने जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सीमित सैन्य उपकरण स्थानान्तरण भए पनि सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव नपर्ने सियोलको दाबी छ।
थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली छोटो, मध्यम तथा मध्यवर्ती दूरीका ब्यालेस्टिक मिसाइललाई अवरोध गर्न डिजाइन गरिएको आधुनिक प्रणाली हो। यसले ‘हिट–टु–किल’ प्रविधि प्रयोग गरेर आक्रमणकारी मिसाइललाई सीधै ठोक्किएर नष्ट गर्ने क्षमता राख्छ।
यसैबीच, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति सारिने खबरप्रति आफ्नो सरकार पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको संकेत गरेका छन्। यद्यपि वास्तविकता फरक रहेको र यस विषयमा सियोलको निर्णय क्षमता सीमित रहेको उनले स्वीकार गरेका छन्।
मङ्गलबार राष्ट्रपति लीले युएसएफकेले आफ्नै सैन्य आवश्यकताका कारण केही हवाई रक्षा हतियार फिर्ता लिएको विषयमा सरकार असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए। तर दक्षिण कोरियाले आफ्ना सबै धारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कठोर यथार्थ पनि रहेको उनले उल्लेख गरे।
यसैबीच दक्षिण कोरियाको सरकारी समाचार संस्था योन्हाप न्युज एजेन्सीले गत साता खिचिएको र मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको एउटा तस्वीरबारे रिपोर्ट गरेको छ। उक्त तस्वीरमा सियोलबाट करिब २२० किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको सियोङ्जु काउन्टीमा तैनाथ थाड ब्याट्रीका केही भाग हटाइएको वा भत्काइएको देखिएको बताइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सैन्य रूपमा संवेदनशील विषयमा आधारित अनुमानित रिपोर्टहरूले देशको सुरक्षा चासोमा असर पार्न सक्छन्। साथै यस्ता समाचारले दक्षिण कोरियाको प्रमुख मध्यपूर्वी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाई छ।
प्रतिक्रिया