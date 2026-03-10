एक लाख घरधुरीमा जोडियो ’वाईफाई नेपाल’को इन्टरनेट

काठमाडौँ
सन् २०२२ मा स्थापित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ‘वाई–फाई नेपाल’ले १ लाख परिवारलाई जोड्दै छोटो समयमै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको बताएको छ ।

मध्यम वर्गीय तथा साना परिवारलाई लक्षित गर्दै कम्पनी स्थापना भएको थियो । नेपालका हरेक घरधुरीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ देशभर १०० भन्दा बढी शहरमा विस्तार भइसकेको र ४० भन्दा बढी सम्पर्क कार्यालय मार्फत गुणस्तरीय ग्राहक सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

वाई–फाई नेपालले स्थापनाकालदेखि नै आफूलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा मात्र नभई एक ‘डिजिटल साथी’को रूपमा चिनाउँदै आएको बताएको छ । ’छोटो समयमै १ लाख ग्राहक जोडिनु केवल उपलब्धि मात्र होइन, नेपालमा भरपर्दो इन्टरनेटप्रतिको बढ्दो आवश्यकता र विश्वासको स्पष्ट संकेत हो,’ कम्पनीले भनेको छ ।

देशभर अझ धेरै समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल पहुँचको अन्तर कम गर्ने र सबैलाई डिजिटल अवसरमा जोड्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com