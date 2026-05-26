ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई घर खाली गर्न काठमाडौं महानगरकाे १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टेलिभिजनलाई घर खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

महानगरले मंगलबार साेही टेलिभिजन रहेको घर खाली गर्न प्रालिलाई १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । जारी सूचनामा समायवधिभित्र कानूनबमोजिम सरसमान नलगे महानगरपालिका विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ७० बमोजिम लिलाम हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

‘निर्णय कार्यान्वयन गरेको ६ महिना पूरा भएकाले ग्यालेक्सी फोर केमा भएका सामानहरू लिलाम गरिपाऊँ भनी वादी मृगेन्द्र मिश्रको मिति २०८३ वैशाख २१ मा निवेदन पेश भएकाले अन्तिम पटकका लागि भन्दै जारी सूचनामा उल्लेख गरिएकाे छ। २०८२ साल साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनबाट दुई महिनाभित्र न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेर महानगरपालिका समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । अदालतको आदेशबमोजिम १४ कात्तिक २०८२ सालमा महानगरबाट टोली खटिएर निर्णय कार्यान्वयन गरिएको जारी सूचनामा भनिएकाे छ ।

त्यसअघि मिश्रले भाडा असुल उपर गरी घर जग्गा खाली गराइदिन भन्दै गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जीबी) राईको नाममा महानगरपालिको न्यायिक समितिमा मुद्दा हालेका थिए । समितिले २०८१ साल कात्तिक १४ गते माग दावी बमोजिमको घर जग्गाको बहाल रकम र बहाल कर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रतिवादीबाट भराई घरजग्गा समेत खाली गराइदिने ठहर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जीबी राईले सहकारी संस्थाका रकम अपचलन गरी गोरखा मिडिया प्रालिबाट सन्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लगानी गरेका थिए । त्यसको खुलासा भएपछि राई हाल फरार रहेका छन् । राईसँग मिलेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा काम गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले समेत सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको मुद्दा खेपिरहनुभएकाे छ।

