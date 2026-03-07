सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रको दिउसो ०१ : २२ बजे सम्मको मत परिणाम

सर्लाही-१
मनोज कुमार देवकोटा –एमाले– ५०५४
नीतिमा भण्डारी –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी –३४९०५
शम्भुलाल श्रेष्ठ–नेपाली काँग्रेस –६६६४८
श्रीञ्जय महतो –जनमत पार्टी –
सर्लाही २
डा. सरोज कुमार –नेपाली काँग्रेस – ५५७३
नागेश्वर शाह –नेकपा एमाले – ८८४
रविन महतो –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ३२८२७
महेन्द्र राय यादव (नेकपा)- ६९३८
सर्लाही ३
हरिप्रसाद उप्रेती –नेकपा एमाले –२३०७०
विनोद कुमार खनाल –नेपाली काँग्रेस ३२६५
नारायणकाजी श्रेष्ठ –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –८१९८
नगेन्द्र शाह कलवार -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २१६२९
सर्लाही ४
गगन कुमार थापा –नेपाली काँग्रेस- ९६७४
अमरेश कुमारसिंह –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – १६२२७
राकेश कुमार मिश्र – जनमत- १०२२
अमनिश कुमार यादव –नेकपा एमाले- ३२६२
